Він заявив, що Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається європейцям це чи ні.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що РФ завжди буде важливою для європейських країн, і це маячня, якщо хтось думає інакше.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Reuters. "Думати, що Росії більше не буде і ми зможемо відокремитися від неї в усіх сферах - це маячня", - сказав австрійський міністр.

Шалленберг зазначив при цьому, що Австрія послабить зв'язки з РФ, але не відразу.

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"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона (Росія. - ред.) залишиться нашим найбільшим сусідом. Вона залишиться другою за величиною ядерною державою у світі", - висловив думку австрійський міністр.

Також він прокоментував роботу в РФ другого за величиною австрійського банку Raiffeisen Bank International. Міністр зауважив, що нерозумно зосереджувати увагу на цьому банку за його ведення бізнесу в Росії, оскільки багато інших західних компаній теж працюють там.

"Будьмо реалістами - 91% західних компаній все ще перебувають у Росії і роблять те, що розумно: вичікування, стримування. У Росії є достатньо американських банків, один із них із назвою Bank of America", - сказав Шалленберг.

Позиція Шалленберга щодо України

Австрійський міністр відомий своєю проросійською позицією і різкими заявами щодо України. Так, 17 січня він закликав "зберігати почуття міри" щодо Росії, маючи на увазі, що главу МЗС РФ Сергія Лаврова не запросили на зустріч ОБСЄ в Польщі. Також австрієць не підтримав введення заборони на видачу віз ЄС росіянам.

А в квітні минулого року Александр Шалленберг заявив, що Україні не слід найближчим часом пропонувати членство в Євросоюзі. Він пояснив свою думку тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

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