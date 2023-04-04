В угорському зовнішньополітичному відомстві вважають, що президент РФ не поїде туди, де його можуть заарештувати.

В Угорщині назвали ордер Міжнародного кримінального суду на арешт нинішнього президента Російської Федерації Володимира Путіна "символічним сигналом". У Будапешті вказали, що російський лідер не поїде в країну, де його можуть заарештувати.

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок швидше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", - розповів заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський Державний секретар Левенте Модьор у коментарі "Суспільному".

За його словами, Угорщина працюватиме над наданням допомоги Україні, зокрема покращити життя українських дітей, які відвідують школи в Угорщині. Водночас дипломат заявив, що військові злочинці повинні понести відповідальність.

Відео дня

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни або будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, в більш довгостроковій перспективі, ніж в короткостроковій. Скажімо, ми в цілому підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", - підсумував Модьор.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав довічний ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Його звинуватили в депортації дітей з України. У зв'язку з цим країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані заарештувати російського диктатора.

У ПАР вивчають варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС, адже президент РФ має відвідати саміт BRICS. Своєю чергою в Кремлі заявили, що не приймають "близько до серця" рішення МКС, але захотіли заборонити МКС в Росії.

При цьому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що деякі чекали якогось певного рішення МКС в цій сфері, але не ордера.

Вас також можуть зацікавити новини: