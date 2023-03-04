Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що для переслідування за злочин російської агресії потрібен спеціальний трибунал.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ініціативу про притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти України.

Про це президент Єврокомісії заявила з нагоди створення Міжнародного центру переслідування за злочини агресії проти України.

"Росія за свої жахливі злочини має бути притягнута до відповідальності. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Щоб притягнути винних до відповідальності, ми повинні зробити все, що в наших силах", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європейський Союз підтримує роль Міжнародного кримінального суду.

Як підкреслила президент ЄК, для переслідування за злочин російської агресії потрібен спеціальний трибунал. Також очікується підписання угоди про заснування в Гаазі Міжнародного центру переслідування за злочини агресії.

"Європейський Союз надалі працюватиме з нашими партнерами, щоб змусити Росію платити за свої злочини. Ми об'єднуємося за справедливість для України", - заявила фон дер Ляєн.

Раніше після звірств російських військових у Бучі фон дер Ляєн доручила комісару з питань правосуддя Дідьє Рейндерсу відстежувати й підтримувати координацію зусиль ЄС у розслідуванні скоєних в Україні воєнних злочинів і злочинів проти людства.

Своєю чергою, президент Європарламенту Роберта Мецола підкреслила, що створення спецтрибуналу для притягнення Путіна до відповідальності за злочини агресії є питанням часу.

"Коли ми говоримо про мир, нам слідо говорити про відповідальність. Той, хто несе відповідальність за ці злочини, має заплатити... Нам потрібно переконатися, що в нас є механізми, перш за все, для збору доказів, а потім - для судового переслідування. Якщо зібрані матеріали відповідають статті 8 Римського статуту, тобто злочину агресії, необхідно створити спеціальний трибунал. Тобто питання вже не в тому, як, це питання часу. Зараз ми вже бачимо справи, які розслідуються в Україні, інформацію, яку збирають різні держави, - мова йде про притягнення до відповідальності винних, у тому числі Володимира Путіна", - сказала Мецола.

Вона наголосила, що без притягнення винних у злочинах до відповідальності досягти миру не вдасться.

"Без цього у нас не буде миру. Якщо ми не зможемо знайти юридичне рішення для цього, тоді ми підведемо Україну і всіх у світі, хто хоче переконатися, що злочини агресії, які скоюються на території Європи, будуть розкриті, а винні - покарані", - зазначила президент Європарламенту.

Спецтрибунал для Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців. Згодом Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, якою пропонується створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі.

3 березня під час поїздки на Львівщину президент Володимир Зеленсикй зустрівся з генеральними прокурорами США, Іспанії, Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви. Вони обговорили притягнення Росії до відповідальності. Раніше глава держави заявляв про свою впевненість в успіху створення спеціального військового трибуналу для злочинців з РФ та інших держав, причетних до війни проти нашої країни.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, Україна разом із партнерами продовжує роботу над створенням Спецтрибуналу для РФ щодо злочину агресії проти України. За його словами, міжнародна коаліції для створення Спецтрибуналу та притягнення військового та політичного керівництва Росії до відповідальності продовжить зростати.

Тим часом, на початку тижня Україну відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан. Його метою було розслідування російських ракетних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру. Хан піждкреслив, що згідно з Женевськими конвенціями, заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.

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