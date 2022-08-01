Серби продовжили блокувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів Брняк і Яріньє.

В Косово почали видавати додаткові документи громадянам Сербії, які перетинають територію. Серби, які проживають на півночі країни і виступають проти рішень Приштини, продовжили блокувати дороги, що ведуть до двох прикордонних переходів.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Уряд Косово почав видавати сербам документи на найбільшому прикордонному переході Мердарі.

"Це рішення буде виконуватися до тих пір, поки не будуть прибрані всі барикади і не буде забезпечена свобода пересування людей і товарів", - заявив міністр внутрішніх справ Косово Джелал Шведла.

Вранці в понеділок, 1 серпня, продовжили блокувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів Брняк і Ярінье на півночі Косово, завантаженими гравієм вантажівками і важкою технікою.

Нагадаємо, місцеві серби заблокували головну дорогу біля прикордонного переходу Ярінье в неділю. Поліція Косово оголосила, що у зв'язку з цим пункти перетину кордону Ярінье і Брняк закрили для мандрівників і транспорту.

Серби зробили це на знак протесту проти рішень Уряду Косова від 29 червня про зміну правил проїзду і початок переоформлення транспортних засобів з номерами з Республіки Сербія в Косово.

Через чотирнадцять років після того, як Косово проголосило незалежність від Сербії і це визнали 97 країн, близько 50 тисяч сербів, які проживають в країні, досі користуються номерними знаками і документами, виданими сербською владою, відмовляючись визнавати уряд Приштини і його інститути.

Як і рік тому, спроба початку процедури переоформлення документів і номерних знаків, призвела до конфлікту. На півночі Косова почалися збройні зіткнення.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "шукатиме миру". А прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у заворушеннях президента Сербії.

Після цього контингент KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) випустив заяву про те, що він готовий втрутитися у ситуацію, якщо стабільність північних районів Косово опиниться під загрозою.

Відбулися консультації Косово з міжнародними партнерами. За підсумками, вночі в неділю, 31 липня, влада Косово оголосила, що відклала процедуру введення заборони на сербські документи, що спровокувала конфлікт, до 1 вересня.

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