Вони уважно стежать за ситуацією.

Контингент KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) готові втрутитися, якщо стабільність північних районів Косово опиниться під загрозою.

Про це йдеться в офіційній заяві KFOR.

"Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися в разі загрози стабільності відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 1999 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що нинішній склад контингенту Міжнародних сил безпеки в Косово налічує 3775 іноземних військовослужбовців з 28 держав, переважно, членів НАТО та їх союзників. Серед них 40 українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни опівночі. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

"Але відразу вам скажу, здачі не буде, і переможе Сербія. Якщо вони спробують почати гоніння на сербів, знущання над сербами, вбивства сербів - Сербія переможе. Це все, що я хочу сказати", - заявив президент.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у заворушеннях президента Сербії і директора Офісу з Косово і Метохії Петара Петковича.

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