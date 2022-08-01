Приштина звинуватила офіційни Белград в організації заворушень.

Влада Косова до 1 вересня відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи, через які виник конфлікт з сербським населенням на півночі частково визнаної країни.

Про це йдеться у заяві уряду Косова.

"Уряд республіки Косово рішуче засуджує сьогоднішнє блокування доріг на півночі Косово і стрілянину там озброєних людей по поліції. Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир і безпеку громадян і нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Приштина звинуватила офіційни Белград в організації заворушень.

Зазначається, що через ці події влада частково визнаної країни контактувала і зустрічалась з американськими та європейськими партнерами.

"Уряд Косово зобов’язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 року, коли всі барикади будуть зняті і на півночі Косово буде встановлено повну свободу. Ми дякуємо міжнародним партнерам, особливо американському послу, за їхній внесок", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у заворушеннях президента Сербії і директора Офісу з Косово і Метохії Петара Петковича.

Після цього послідувала заява Контингенту KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) про те, що він готовий втрутитися в ситуацію, якщо стабільність північних районів Косово опиниться під загрозою.

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