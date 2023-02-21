Він зазначив. що від РФ надійшла тільки відповідь про отримання повідомлення про візит Байдена.

Влада Росії була попереджена про візит президента США Джо Байдена до Києва, але у відповідь не давала жодних гарантій безпеки.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, пише Financial Times. "Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки – ред.)", - уточнив він.

Салліван додав, що для того, щоб російську сторону не бентежило посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку візиту президента США в українську столицю.

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Візит Байдена до Києва

20 лютого відбувся візит президента США Джо Байдена в Київ. Загалом це був його 7-й візит в українську столицю. Американський президент провів перегвори з українським колегою Володимиром Зеленським.

При цьому Байден оголосив про додаткову військову допомогу для України на $500 млн. У новий пакет допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси для РСЗВ підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Зеленський назвав цей пакет однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів.

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