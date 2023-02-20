Чиновник пояснив, чому сьогоднішній візит Байдена до Києва кардинально відрізняється від його поїздок в інші воюючі країни. Зокрема, Афганістан та Ірак.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, як Білий дім готувався до сьогоднішнього приїзду американського лідера до Києва.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Джо Байден відзначився своїм несподіваним приїздом до української столиці, хоча раніше планувалося, що він днями приїде до Польщі. У Білому домі підкреслювали, що він не збирається зустрічатися із Зеленським. Як оцінив Салліван, візит Байдена до Києва - це "безпрецедентний випадок", адже наразі Збройні сили США не контролюють жоден військовий об'єкт в Україні, пише The Guardian.

За його словами, в цьому полягає основна відмінність між візитами Байдена в Афганістан, Ірак та інші воюючі країни. Салліван заявив, що через відсутність сил США в Україні Адміністрації Байдена довелося більш ретельно готуватися до його візиту до Києва.

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"Це вимагало оперативних зусиль щодо забезпечення безпеки з боку професіоналів з уряду США, щоб звести від початку ризиковану затію до керованого рівня ризику", - сказав він.

За словами Саллівана, Байден розумів небезпеку свого візиту до Києва, але все одно вирішив приїхати в "критичний момент" для України - до річниці повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.

У РФ агресивно відреагували на приїзд Байдена в Україну

Нагадаємо, що в понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден вперше відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на українські території: вранці Байден привітав українців у Києві, зазначивши, що це його особистий знак російському диктатору Володимиру Путіну.

Своєю поїздкою до Києва американський лідер викликав істерику і гнів серед російських пропагандистів, а також у Міноборони РФ. Вже через кілька хвилин після повідомлень про його приїзд по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Також путінський "рупор" на росТБ Ольга Скабєєва запропонувала просто "угрохати" Байдена. Росіяни також агресивно відреагували на приїзд Байдена до Києва. У своїх соціальних мережах вони закликали уряд РФ "бахнути по Києву". Також вони писали, що "по хорошому його треба там вбити".

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