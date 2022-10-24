Жителі Угорщини незадоволені зростаючою інфляцією і Політикою нинішнього уряду.

Масштабний мітинг пройшов у Будапешт 23 жовтня. Жителі Угорщини вийшли на вулиці через політику уряду країни, яка призвела до зростання рівня інфляції і підвищення цін.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що учасники протестів вимагали відставки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Обрана. При цьому величезну роль в протестах зіграли вчителі, студенти та інші співробітники сфери освіти.

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Учасники мітингів тримали плакати з написом "Орбан, загубися" і "Немає вчителів, немає майбутнього". Люди вважають, що прем'єр обдурив їх, виплачуючи маленьку зарплату, а інфляція, яка переступила поріг в 20%, продовжує зростати і стає нестерпною.

Один з учасників протесту заявив, що не просто не може відкладати гроші, але вже стало проблемою "зводити кінці з кінцями".

Крім того, мітингувальники вкрай обурені тим, що Орбан підтримує президента Російської Федерації Володимира Путіна у війні проти України і таким чином перетворює країну на ізгоя. На деяких плакатах можна було побачити написи: "росіяни, їдьте додому!".

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Угорський уряд на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він неодноразово ставив перепони для введення нових санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, у вересні Орбан закликав ЄС взагалі скасувати всі санкції проти РФ до кінця цього року. Він вважає, що нібито саме санкції, а не агресивні дії Кремля, є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в Європі.

Пізніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрівся в Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим і заявив йому, що не підтримує нових Європейські санкцій проти РФ. Правда, Будапешт, незважаючи на попередні заяви, вирішив все ж не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

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