Крім того, глава МЗС Угорщини вкотре розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії.

Угорщина не підтримає план довгострокової фінансової допомоги Україні у розмірі до 18 млрд євро, який представила напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії 7 листопада, Будапешт уже надав Україні значну фінансову допомогу та готовий продовжувати це робити і в подальшому. Водночас він наголосив, що довгостроковий план спільних запозичень Угорщина підтримувати не буде, оскільки він був неефективним під час пандемії COVID-19.

За словами Сійярто, Угорщина витратила "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні.

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"Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні запозичення ЄС у цій сфері", – додав він.

Крім того, глава МЗС Угорщини вкотре розкритикував санкції проти РФ, запроваджені Європейським Союзом через вторгнення Росії в Україну. На думку Сійярто, вони не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по жителях ЄС.

Війна в Україні: позиція Угорщини

17 жовтня 2022 року очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових. Він наголосив, що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не розміщуватиме її учасників.

Раніше також повідомлялося, що Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергєєм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ.

Водночас 6 листопада 2022 року у Міністерстві закордонних справ Угорщини відповіли на заяви Путіна про те, що держава має територіальні претензії до України. Представники МЗС назвали такі заяви "неправильними", оскільки вони "поглиблюють конфлікт". При цьому слова російського президента у відомстві не спростували.

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