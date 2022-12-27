Здоров'я політика в серйозній небезпеці.

Депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський (Польща) запевняє, що вступ Грузії до ЄС безпосередньо пов'язаний зі справою колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Європарламент не підтримає вступ Грузії до блоку, якщо політик помре у в'язниці, заявив Саріуш-Вольський в Twitter.

"Паралелі між справою Саакашвілі і вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо екс-президент помре у в'язниці", – написав польський політик.

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Таким чином Саріуш-Вольський прокоментував слова лідерів партії "Грузинська мрія", які заявили про недоречність проведення паралелей між справою Саакашвілі і європейською перспективою країни.

Загроза смерті Міхеїла Саакашвілі - останні новини

Міхеїла Саакашвілі, колишній президент Грузії і громадянин України, був затриманий в Грузії 1 жовтня 2021 року – після повернення в країну вперше за 8 років напередодні виборів.

Йому висунули звинувачення в декількох кримінальних справах, зокрема, про незаконний перетин кордону. Також він був заочно засуджений до 6 років ув'язнення у справі про напад на грузинського екс-депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі, який називає звинувачення проти політичним переслідуванням, відреагував на затримання голодуванням. Перше голодування тривало до 19 листопада минулого року і сильно підірвало здоров'я політика. Він був переведений з в'язниці до лікарні.

У листопаді стало відомо, що Саакашвіліхворий на туберкульоз. Крім того, у 55-річного політика розвивається деменція. Наприкінці минулого місяця адвокат політика заявив, що у Саакашвілі виявили сліди смертельної отрути.

На відео, яке оприлюднили грузинські тюремники, можна побачити, що Саакашвілі наразі пересувається на ходунках, фізично виснажений.

У грудні 2022 року Саакашвілі відновив голодування. Причиною стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати.

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