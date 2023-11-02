Бербок переконана, що Європейська рада в грудні надішле поззитивний сигнал щодо членства України в ЄС.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок однозначно заявила про підтримку членства України в Європейському Союзі.

Як повідомляє Reuters, у промові на конференції в Берліні Бербок назвала розширення ЄС геостратегічною необхідністю, і зазначила, що блоку необхідно продовжити внутрішні реформи, щоб мати можливість функціонувати з більш ніж 30 членами.

"Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу", - сказала Бербок. - "Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни Росії проти України".

Відео дня

Ця заява прозвучала напередодні рішення, яке планується ухвалити на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо офіційного початку переговорів про членство України.

"Я переконана, що Європейська рада в грудні надішле такий сигнал", — сказала Бербок.

Водночас вона підкреслила необхідність проведення реформ у самому Євросоюзі перед розширенням.

"Розширений ЄС стане сильнішим, якщо ми зробимо те, що так довго вагалися, — переглянемо та переосмислимо те, як функціонує наш союз", - сказала вона.

Вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого минулого року підписав заявку на вступ нашої країни в Євросоюз, Україна отримала статус кандидата на членство.

Водночас українська влада має впровадити низку реформ. Європейська сторона повідомляла, що станом на червень 2023-го виконано дві з семи рекомендацій для членства.

Європейська комісія 8 листопада випустить звіт про прогрес кандидатів на вступ до Євросоюзу з рекомендацією про початок переговорів з Україною та Молдовою. Водночас деякі держави побоюються, що ЄС буде поповнений новими членами, але без подальших кроків до реформи і без будь-якого послідовного плану ефективного функціонування.

Вас також можуть зацікавити новини: