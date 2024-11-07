У Кремлі заявили, що готові до телефонної розмови з Трампом.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що ще не говорив із російським лідером Володимиром Путіним, але допускає таку можливість. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

"Я думаю, ми поговоримо", - сказав він про спілкування з Путіним.

Трамп також повідомив про свої телефонні розмови з Гарріс і президентом Джо Байденом після виборів.

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"Дуже приємні дзвінки, дуже шанобливі в обох напрямках", - сказав Трамп, описуючи розмови, додавши, що Гарріс "говорила про перехід, і вона сказала, що хотіла б, щоб він відбувся якомога гладкіше, з чим я, звісно, погоджуюся".

Трамп сказав, що вони з Байденом телефоном домовилися пообідати разом "дуже скоро".

Трамп розповів, що після перемоги на виборах він уже говорив із президентом України Володимиром Зеленським, але не розкрив додаткових подробиць про цю розмову.

Володимир Путін може поспілкуватися з Дональдом Трампом, який переміг на виборах у США, ще до його інавгурації в січні, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков підкреслив, що Росія не стане робити перший крок, тому що, за його словами, "не Москва, а Вашингтон винен у розриві відносин".

Заяви Путіна про перемогу Трампа

Президент Росії Володимир Путін дав перший коментар з приводу перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США і привітав його.

За словами російського президента, на нього справило велике враження те, як Трамп поводився під час замаху під час передвиборчої кампанії: "Він мужньою людиною виявився".

На думку Путіна, під час першого президентського терміну Трампа "зацькували зовсім".

"Я не знаю, що зараз відбуватиметься", - продовжив він і нагадав про заяви Трампа про готовність "сприяти завершенню української кризи".

Він не планує телефонувати Трампу, хоча не вважає це "непристойним".

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