Два європейські видання отримали сотні детальних планів ядерних баз Путіна.

У руках європейських журналістів опинилися детальні плани секретних ядерних об'єктів у Росії. Повідомляється, що вони практично перебували в публічному доступі, адже прикладалися до тендерної документації.

Данське видання Danwatch пише, що безпосередньо для зберігання ядерного арсеналу донині використовуються 11 об'єктів. Частину з них було спеціально розширено та модернізовано. Однак внутрішні плани до поточного моменту перебували в суворій таємниці. Журналісти заявляють, що в їхньому розпорядженні з'явилися сотні схем, зокрема, бази ракетних військ стратегічного призначення, яка розташовується в Оренбурзькій області, місто Ясний.

"Закопані ракетні шахти "лежать розкидані" по голому ландшафту. Готові запустити ядерні ракети в будь-який момент, які можуть вразити Центральну Європу менш ніж за 10 хвилин і спустошити цілі міста", - пише ЗМІ.

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У документації міститься інформація про те, що "ядерні" бази захищені сучасними засобами ППО. Крім того, були встановлені розширені системи електронного спостереження та оборони, включно з дистанційно керованими кулеметами й автоматичними гранатометами.

Також російські військові встановили по зовнішньому периметру три рівні електричних загороджень, датчики радіоактивної та сейсмічної активності, а також вибухостійкі двері, залізобетонні стіни тощо. У співпраці з німецьким Der Spiegel, вони проаналізували понад два мільйони документів з російських військових тендерів, які Danwatch систематично вилучав з публічної бази даних протягом багатьох місяців.

У них описується, в яких підвальних приміщеннях знаходяться захисні костюми і де розташовані шафи зі зброєю. І детально написано, де розташовані диспетчерські та які будівлі з'єднані між собою підземними тунелями.

"Якщо ви можете зрозуміти, як проводиться електрика або звідки надходить вода, і побачити, як різні елементи пов'язані в системах, тоді ви можете визначити сильні та слабкі сторони і знайти слабке місце для атаки", - каже колишній полковник і командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії Філіп Інгрем.

Інші новини про російську ядерну зброю

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія встановлює на винищувачі ядерні ракети класу "повітря-повітря".

У доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) коротко описується використання Росією ядерної риторики у зв'язку з війною в Україні, а також наголошується, що Москва "навряд чи застосує ядерну зброю в конфлікті, якщо тільки російське керівництво не вирішить, що існує екзистенціальна загроза безпеці режиму".

А ось британський військовий експерт Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що ядерний удар може стати єдиним виходом для Путіна в Україні.

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