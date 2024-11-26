Свідчення Антона дають уявлення про цілком секретну внутрішню роботу ядерних сил у Росії.

Російський військовий на ім'я Антон, який був офіцером на надсекретному ядерному збройовому об'єкті в Росії, стверджує, що в день повномасштабного вторгнення в Україну база ядерної зброї, на якій він служив, була приведена в повну бойову готовність.

"До цього у нас були тільки навчання. Але в день початку війни зброя була повністю готова. Ми були готові вивести сили в море і повітря і, теоретично, завдати ядерного удару", - заявив колишній офіцер російських ядерних сил, пише BBC .

Зазначається, що журналіст зустрівся з Антоном у секретному місці за межами Росії. Він показав йому документи, що підтверджують його частину, звання і місцезнаходження.

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Через три дні після того, як війська перетнули кордони України, Путін оголосив, що російські сили ядерного стримування були переведені в "особливий режим бойової служби".

Антон стверджує, що бойова готовність була введена в перший день війни, і розповів, що його частина була "закрита всередині бази". Він додав:

"У нас було тільки російське державне телебачення. Я не розумів, що все це означає. Я автоматично виконував свої обов'язки. Ми не воювали, ми просто охороняли ядерну зброю".

За його словами, стан бойової готовності було скасовано через два-три тижні.

Зазначається, що свідчення Антона дають уявлення про цілком секретну внутрішню роботу ядерних сил у Росії.

"Там дуже суворий процес відбору. Усі є професійними солдатами - жодних призовників. Усіх постійно перевіряють і тестують на детекторі брехні. Зарплата набагато вища, і солдати не вирушають на війну. Вони там, щоб або відбити, або завдати ядерного удару", - пояснив він.

Колишній офіцер розповів, що життя було під суворим контролем. Антон пояснив:

"Я був зобов'язаний стежити за тим, щоб солдати, які перебувають під моїм керівництвом, не брали телефони на ядерну базу. Це закрите суспільство, там немає сторонніх. Якщо ви хочете, щоб ваші батьки приїхали, вам потрібно подати запит до Служби безпеки ФСБ за три місяці".

Деякі західні експерти припускають, що російська ядерна зброя здебільшого належить до радянських часів і може навіть не працювати. Колишній офіцер ядерних сил відкинув цю думку як "дуже спрощений погляд так званих експертів".

"Можливо, в деяких районах є деякі застарілі види зброї, але в країни є величезний ядерний арсенал, величезна кількість боєголовок, включно з постійним бойовим патрулюванням на суходолі, на морі та в повітрі", - заявив він.

Російські ядерні загрози

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Дов Закхайм вважає, що рішення президента США Джо Байдена надати Україні дозвіл на використання західних ракет по території Росії може свідчити про те, що під кінець терміну своїх повноважень він вирішив більше не стримувати себе через страх перед російською ядерною загрозою, яка так і не матеріалізувалася.

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