Понтифік вважає, що навіть думати про таке - божевілля.

Папа римський Франциск відреагував на заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Понтифік заявив, що навіть думати про це "божевілля".

Про це повідомило агентство Reuters.

Папа Римський обговорював свою поїздку до Казахстану під час аудієнції на площі Святого Петра. Він похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після оголошення незалежності в 1991 році.

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"Це було мужньо. У той час як в цій трагічній війні деякі думають про ядерну зброю, що просто безумство, ця країна спочатку сказала "ні" ядерній зброї", - заявив Франциск.

При цьому понтифік не назвав ні Росію, ні Путіна.

Крім того, Папа Франциск розповів про розмову з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну. Під час візиту в Україну кардинал відвідав масові поховання в Ізюмі.

"Він (Краєвський - УНІАН) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахи, закатовані тіла, які вони знаходять. Давайте об'єднаємося з цими людьми, такими благородними і змученими", - заявив понтифік.

Як раніше повідомляв УНІАН, кардинал Конрад Краєвський - посланець Папи Римського потрапив під вогонь російських окупантів під час поїздки в Запорізьку область. Мікроавтобус привіз допомогу жителям сіл поруч з лінією фронту, куди приїжджають тільки військові. Гуманітарний вантаж успішно доставили в першу точку на маршруті, але біля другої - потрапила під обстріл.

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в Росії, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

У свою оечредь представник Європейської комісії із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору. Така риторика неприйнятна для Європейського Союзу.

При цьому генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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