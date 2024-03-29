За його словами, якщо Україна програє, то ніхто у Європі не відчуватиме себе у безпеці.

Політики та експерти по всій Європі стверджують, що Росія може атакувати країни НАТО протягом кількох років. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що настав довоєнний час.

"Зараз найбільше тривожить те, що можливий буквально будь-який сценарій. Ми не переживали такої ситуації з 1945 року. Я знаю, що це звучить нищівно, особливо для людей молодого покоління, але ми повинні морально звикати до нової епохи. Ми в довоєнний час. Я не перебільшую. З кожним днем ​​це все очевидніше", - розповів він в інтерв'ю El pais.

Політик додав, що коли Росія атакує міста на заході України на польській ділянці кордону також чути звуки вибухів. Туск зазначив, що мав у Європейській раді цікаву дискусію з президентом Іспанії Педро Санчесом. Той просив перестати використовувати слово "війна" у заявах щодо України.

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"Він стверджував, що люди не хочуть відчувати загрозу таким чином, що в Іспанії звучить абстрактно. Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією і що наш обов’язок — не сперечатися, а діяти та готуватися до захисту", - наголосив прем'єр.

На його думку, зараз головним завданням для Європи є захист України та збереження її як незалежної та цілісної держави.

"Від нас залежить уникнення песимістичних сценаріїв. Їхня ситуація сьогодні набагато важча, ніж рік тому, але й набагато краща, ніж на початку війни, коли солдати Путіна були на підступах до Києва. Можливо, про війну в Україні варто думати в довгостроковій перспективі. Це означає, що європейські країни матимуть дедалі більше нових обов’язків", - сказав Туск.

Він також закликає європейців більше витрачати на оборону. Зокрема, нагадав про необхідність направляти мінімум 2% ВВП на оборону, згідно з фундаментальним принципом НАТО.

"Ми маємо витратити все, що можемо, щоб закупити техніку та амуніцію для України, тому що ми живемо в найкритичніший момент після закінчення Другої світової війни. Все вирішать наступні два роки. Якщо ми не зможемо підтримати Україну достатньою кількістю техніки та боєприпасів, якщо Україна програє, ніхто в Європі не зможе почуватися в безпеці", - підсумував він.

Війна Росії проти НАТО - останні прогнози

Інститут вивчення війни нещодавно повідомляв, що Росія, швидше за все, готується розгорнути широкомасштабний збройний конфлікт з НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків.

Business Insider вважає, що Росія готується напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс готовий до прямого зіткнення з Росією.

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