Топ-посадовець Альянсу зауважив, що блок враховує безпекові загрози та готується до будь-яких варіантів розвитку подій.

Країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform. За його словами, в Альянсі зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни НАТО почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", – зазначив Бауер.

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Адмірал також зазначив, що з 2016 року Альянс розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", – зазначив адмірал.

Водночас Бауер зауважив, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі. За його словами, хибно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. НАТО постійно відстежує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності.

Можлива війна НАТО проти РФ: що треба знати

Інформацію про можливу війну між НАТО та РФ першими опублікували журналісти Bild. Посилаючись на секретні матеріали Бундесверу, видання опублікувало можливий сценарій, за яким РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

The Washington Post попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

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