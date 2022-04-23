Один з них повинен увійти в шостий пакет санкцій проти Росії.

Європейський Союз розробляє три варіанти обмежень на російську нафту. Один з них — повне ембарго, але проти такого рішення виступають окремі країни.

Як передає Bloomberg, США разом з ЄС працюють над санкціями, які Європа може накласти на нафту з РФ. Союзники розглядають повне ембарго, але його блокують окремі країни, зокрема — Німеччина та Угорщина. Остання неодноразово висловлювалася про готовність купувати російський газ за рублі.

Другий варіант, який розглядають США і ЄС — це встановлення граничної ціни на придбання нафти з РФ. А третій — механізм утримання виплат за покупки. У матеріалі Bloomberg журналісти з посиланням на свої джерела підкреслюють, що домогтися ембарго на дизельне паливо та іншу готову продукцію буде важче, ніж на сиру нафту.

Нагадаємо, тиждень тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС працює над "розумними механізмами" обмежень на російську нафту. За її словами, не повинно статися того, що "Путін отримає ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які повинні були б йти в ЄС". Ось чому Євросоюз розглядає не тільки звичайне ембарго.

За даними видання Politico, обмеження на нафту увійдуть до шостого пакету санкцій проти РФ разом з новими "ударами" по банківській системі країни-агресора. Тим часом Німеччина збирається повністю відмовитися від російської нафти до кінця поточного року.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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