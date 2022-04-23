Законопроект про ленд-ліз був розглянутий в Сенаті США, на наступному тижні очікується його розгляд у Палаті представників Конгресу.

Україна працює з питання щодо ленд-лізу не тільки з США, але й з європейськими партнерами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга 22 квітня в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в американських реаліях ленд-ліз означає на практиці спрощення для президента США бюрократичних та законодавчих процедур щодо прийняття рішення і укладення угод про постачання, як в ситуації України, важкого озброєння.

"Відомо, що законопроект про ленд-ліз вже був розглянутий в Сенаті США, зараз очікується його розгляд у Палаті представників.

Наступний тиждень у конгресі США сесійний, тому Україна очікує подальшого проходження цього законопроекту. За досвідом Другої світової війни, відомо, що всі рішення по ленд-лізу допомагають наблизити перемогу. Тому цей законопроект про ленд-ліз має для України історичне значення. Це дозволить прискорити відправку військової техніки в Україну на тлі російського вторгнення", - зазначив Сибіга.

Крім того, він поінформував, що Україна працює з питання ленд-лізу не тільки з американськими партнерами, але й з європейськими.

Це питання піднімали в ході візиту цього тижня в Україну президента Європейської ради Шарля Мішеля, щоб українська сторона мала змогу отримувати конкретну допомогу не лише на макрофінансовому рівні, але й у вигляді конкретних озброєнь та конкретного фінансування.

"Наші потреби доведені до Німеччини, діалог у нас відбувається на постійній основі. В рамках Європейського Союзу для закупівлі озброєння для України, на першочергові потреби виділено 1,5 млрд євро. Відповідно від можливостей тієї чи іншої держави. Це можна по різному називати, але суть одна - Україна потребує конкретних речей та конкретної допомоги невідкладної допомоги", - акцентував заступник керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, у Зеленського впевнені, що Захід щомісяця надаватиме Україні по $7 мільярдів допомоги.

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