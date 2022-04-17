Головною метою санкцій є скорочення доходів Путіна, вважає голова Єврокомісії.

Європейський Союз не розглядає запровадження простої заборони на експорт нафти до країн ЄС, оскільки нововведення спровокує дефіцит, і президент РФ Володимир Путін отримає ще вищі ціни на цей вид палива.

У санкцій є головна мета - скоротити доходи очільника Росії, розповіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За її словами, не повинно статися того, що "Путін отримає ще вищі ціни на інших ринках за постачання, які мали б йти до ЄС".

Раніше Урсула фон дер Ляєн говорила, що Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена у новий пакет санкцій.

Єврочиновниця говорила, що у новий санкційний пакет проти РФ можуть включити, зокрема, "Сбербанк".

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Сумах та Житомирі.

Низка країн, у тому числі країни-члени ЄС, вирішили покарати Росію новими санкціями. Вже запроваджено в дію п'ять пакетів санкцій.

Зокрема, з середини березня від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT вирішили відключити сім російських банків - "Новикомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ" та "Банк России".

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