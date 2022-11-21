За даними ЗМІ, вона перебувала в країні нелегально.

З Німеччини депортували росіянку, яка знущалася з біженців з України.

Відео, на якому вона стоїть з речами в аеропорту Берліна, опублікував The Insider. Повідомляється, що Прохорова народилася в 1992 році в Самарській області. Після переїзду в Москву вона працювала касиром в магазині "Пятерочка", а також значилася в мікрофінансової організації.

"Росіянка Юлія Прохорова, яка прославилася тим, що записувала на відео свої провокації проти українських біженців, сьогодні була депортована з Німеччини", - пише видання.

Відео дня

За даними Bild, вона перебувала в Німеччині без дійсного дозволу на проживання.

Що відомо про Юлію Прохорову

Як повідомляв УНІАН, в серпні росіянка опублікувала в мережі відео, на якому чіплялася до українок з питанням "Чий Херсон?". Вона сміялася і кричала їм услід "Слава Росії".

Після цього Прохорова скаржилася в соціальних мережах, що Booking заблокував її аккаунт і скасував резерв на житло у Відні.

Пізніше в Twitter з'явилися знімки матеріалу німецької газети, в якому говориться, що росіянка працювала повією.

Восени стало відомо, що в будинку Прохорової в Нижній Баварії провели обшук, в ході якого у неї вилучили телефони і ноутбук. Вона перестала виходити на зв'язок з підписниками.

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