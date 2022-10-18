Напередодні в її будинку провели обшуки.

Громадянка РФ Юлія Прохорова, яка відзначилася неадекватною поведінкою в Німеччині щодо українських біженців, працювала повією.

Про це повідомляють користувачі Twitter.

Фото Прохорової в пікантних позах і спідній білизні з'явилися на передовицях місцевих таблоїдів із заголовком: "Російська підбурювачка".

Відео дня

Також в мережі опублікували нібито відгуки на "роботу" Юлії від російськомовних клієнтів.

Раніше повідомлялося, що Прохорова перебуває у країні нелегально і може бути депортована на батьківщину. Напередодні в її будинку провели обшуки.

Росіянка запам'яталася інтернет-користувачам своєю неадекватною поведінкою в Австрії, коли намагалася провокувати українок словами "Слава Росії!" і "Чий Херсон?", при цьому переслідувавши дівчат і знімаючи все на камеру.

Наступного дня, коли відео розлетілося мережею, на Booking заблокували обліковий запис Прохорової, що викликало у блогерші обурення щодо українців.

"Русский мир" за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.

Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.

Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.

Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: