Громадянка РФ Юлія Прохорова, яка відзначилася неадекватною поведінкою в Німеччині щодо українських біженців, працювала повією.
Про це повідомляють користувачі Twitter.
Фото Прохорової в пікантних позах і спідній білизні з'явилися на передовицях місцевих таблоїдів із заголовком: "Російська підбурювачка".
Також в мережі опублікували нібито відгуки на "роботу" Юлії від російськомовних клієнтів.
Раніше повідомлялося, що Прохорова перебуває у країні нелегально і може бути депортована на батьківщину. Напередодні в її будинку провели обшуки.
Росіянка запам'яталася інтернет-користувачам своєю неадекватною поведінкою в Австрії, коли намагалася провокувати українок словами "Слава Росії!" і "Чий Херсон?", при цьому переслідувавши дівчат і знімаючи все на камеру.
Наступного дня, коли відео розлетілося мережею, на Booking заблокували обліковий запис Прохорової, що викликало у блогерші обурення щодо українців.
"Русский мир" за кордоном
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.
Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.
Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.
Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.