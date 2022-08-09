Жінка вигукувала "Слава Росії!" та переслідувала дівчат з України.

Російська блогерка Юлія Прохорова (Чернишева), що мешкає в Німеччині, поплатилася відпусткою в Австрії після того, як на камеру знущалася над українками.

У своєму Telegram-каналі блогерка виклала відео, на якому вона переслідує двох українок вулицею та вигукує репліки на підтримку загарбницької війни Росії проти України

"Дівчата! Слава Росії! Росія переможе, Росія переможе! Чий Херсон? Ага, хаха, Україна! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну", - казала вона, співаючи та сміючись.

Відповідь не змусила на себе довго чекати. Наступного дня росіянка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.

"Я почервоніла від шоку. Щойно мені прийшло сповіщення на пошту від застосунку, що мій резерв скасований. … Що, б***ь, задоволені, н****?! Ви, б***ь, мені зіпсували мені всю відпустку", - розповіла блогерка на видео, витираючи сльози.

Дівчина висловила здивування тим, що все це сталося "тільки" через те, що вона заявила, що готується референдум.

Тепер блогерка планує поїхати до Росії.

Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаявла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Вас також можуть зацікавити новини: