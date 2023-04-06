Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія.

В першому кварталі цього року Сінгапур майже потроїв імпорт нафти з РФ. Це відбулося на тлі заборони Євросоюзом імпорту російських нафтопродуктів.

Як повідомило видання Reuters, за три місяці азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис. тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального обсягу імпорту нафтопродуктів Сінгапуру. У четвертому кварталі 2022 року Сінгапур імпортував 261 тис. тонн російської нафти.

Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія.

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"ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів 5 лютого, а G7, ЄС і Австралія ввели обмеження на торгівлю російською нафтою з використанням західних кораблів і страхування в розмірі $45. Це зроблено з метою скорочення доходів РФ від торгівлі нафтою", - зазначило агентство.

Але Кремлю вдалося переорієнтуватися і знайти альтернативних покупців для своєї нафти. Зокрема РФ здійснює поставки у Бразилію, Індію, Туніс і країни Близького Сходу.

"Тіньовий флот" РФ для транспортування нафти

Вперше дані про те, що РФ формує нафтовий "тіньовий флот" з'явилася у жовтні 2022 року. Він почав створюватися для обходу західних санкцій. А вже в грудні була інформація про те, що країна-агресор вже сформувала "тіньовий флот" із сотні танкерів.

2 березня цього року з'явилася інформація про те, що Росія збільшує "тіньовий флот" для перевезення нафти.

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