За рахунок зменшення ринкової знижки на російську нафту Москва очікує отримати додаткові 600 млрд рублів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну, агресор переглядає оподаткування нафтових компаній, щоб збільшити державні доходи.

Як повідомляє Financial Times, Росія розраховує збільшити доходи держбюджету за рахунок отримання більшої частки продажів сирої нафти, ціна якої часто перевищує "стелю", встановлену G7.

Як йдеться у матеріалі, у квітні 2023 року Кремль перейде на індикатор, прив'язаний до Brent, міжнародного стандарту сирої нафти для розрахунку податків на експорт нафти. За рахунок зменшення ринкової знижки на російську нафту Москва очікує отримати додаткові 600 млрд рублів (8 млрд доларів) щорічного доходу.

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Основний російський експортний сорт Urals продається на 40 дол за барель нижче нафти Brent, головним чином тому, що ЄС заборонив імпорт морським транспортом, проте митні дані свідчать про те, що російські виробники нафти змогли забезпечити більш високі ціни, принаймні, на частину свого експорту.

Середня ціна після ембарго на всі російські нафтові суміші, що експортуються в грудні, становила близько 74 дол за барель. Ціна Urals, що є основним орієнтиром Росії для розрахунку податку, в середньому становила 43 дол.

Розбіжність пов'язана з тим, що ціна, яку платять такі країни як Індія, включає витрати на доставку і страхування. Вони різко зросли, оскільки Росія перенаправила обсяги, які доставлялися з Балтики до Європи, тоді як західні санкції обмежили доступ до танкерів.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії нубули чинності. Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Після введення ембарго російська нафта продавалася значно нижче порогу в 60 доларів за барель. ЄС прагне зберегти ліміт на 5% нижче середньоринкових ставок.

У лютому 2023 року Рада ЄС затвердила "стелю" цін на російське дизпаливо. Граничні ціни на російські нафтопродукти вступили в силу з 5 лютого. Для ряду випадків діяв перехідний період в 55 днів.

20 березня 2023 року стало відомо про те, що "Велика сімка" відкладе зниження стелі цін на російську нафту.

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