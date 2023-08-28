Стали відомі нові закулісні подробиці драматичних днів, що передували війні в Україні.

Володимир Путін шокував світ у лютому 2022 року, коли напав на Україну і пригрозив стерти сусідню країну з карти світу. Лідери західного світу намагалися переконати кремлівського розпалювача війни, включаючи канцлера Олафа Шольца.

Журналіст Стефан Ламбі отримав уявлення про телефонні переговори між Шольцем і Макроном, які обмінялися думками про Путіна 4 березня 2022 року - на дев'ятий день повномасштабної війни в Україні. Ламбі описує цю розмову у своїй новій книзі "Надзвичайні ситуації. Управління під час війни", пише Bild.

Що Шольц і Макрон горовили про Путіна

Під час розмови Макрон запитав Шольца, як пройшла його розмова з Путіним, на що німецький канцлер відповів: "Краще не буде".

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"Щось турбує мене більше, ніж переговори: він (Путін) не скаржиться на всі санкції. Я не знаю, чи робив він це під час розмови з вами. Але про санкції він навіть не згадав", - сказав тоді Шольц. Макрон на це відповів: "І зі мною теж".

Канцлер Німеччини також поскаржився, що Путін лише розповідав йому про свій погляд на Україну.

"Він розповів мені про всі свої ідеї про те, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію... І він просив мене визнати Крим частиною Росії. І незалежність цих республік. Нічого нового, прямо скажемо", - зазначив Шольц.

︎Німецький урядовець також зазначив, що намагався організувати зустріч на найвищому рівні.

"Коли я запитав його, чи повинна рано чи пізно відбутися зустріч по Україні з вами, зі мною, Зеленським і з ним (Путіним), він не відмовився повністю. Однак він назвав дві умови. По-перше, для припинення вогню не повинно бути ніяких підстав. Потім він просто говорив про нас трьох: про тебе, мене і про нього. Без Зеленського", - розповів Шольц Макрону.

За словами Шольца, Путін також озвучив ідеї теорії змови. "Потім він сказав, що українська делегація вирушила до Польщі, тому що вони хочуть поговорити з керівництвом Сполучених Штатів, щоб отримати їхні інструкції..." Потім Шольц засміявся і резюмував: "Якось так. Це все."

Макрон відповів: "Дякую, це було дуже схоже на розмову, яку я мав з ним вчора. Я думаю, що він зараз дуже сповнений рішучості йти до кінця. Характер і жорстокість його телевізійного послання, а також всі ініціативи, які він зробив у переговорах з громадськими організаціями в Росії за останні кілька годин, викликають велику тривогу. Кажучи прямо".

Відзначається, що Шольцу і Макрону було ясно, що Путін став радикальним і поводиться непередбачувано.

Що раніше було відомо про телефонні розмови Шольца з Путіним

Досі Шольц мало що розповідав про свої телефонні розмови з кремлівським лідером. У лютому 2023 року канцлер спростував інформацію про те, що Путін погрожував Шольцу ракетною атакою. Раніше про це заявив екс-прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

У грудні 2022 року, після чергового годинного дзвінка Путіну, Шольц заявив, що хоче й далі відповідати на телефонні дзвінки російського диктатора. Попри всі розбіжності, з диктатором нібито потрібно продовжувати розмовляти, і Шольц також хоче перевірити, чи вніс Путін які-небудь зміни в свою політику щодо України.

Макрон розкрив набагато більше інформації зі своїх переговорів з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон був у дружніх стосунках з Путіним, а також опублікував протоколи телефонних розмов з ним у червні 2022 року.

Однак в мережу просочилася дещо ще про телефонні розмови Макрона з Путіним. Незадовго до початку війни він сказав президенту Росії: "Я хотів би, щоб ви спочатку сказали мені, як ви оцінюєте ситуацію, і, можливо, досить прямо, як це робимо ми обидва, розповіли мені про свої наміри".

Макрон також хотів переконати Путіна ще раз поговорити з президентом США Джо Байденом. Путін, судячи з усього, в принципі погодився на таку розмову, але до цього справа не дійшла.

Потім Путін перервав Макрона, сказавши, що збирається на каток пограти в хокей. Коли Макрон сказав, що теж хоче займатися спортом, а саме тренуваннями з боксу, Путін, як кажуть, відповів: "Думайте про Зеленського, коли битимете по боксерській груші".

Путін також згадав про скидання ядерної бомби на Хіросіму під час Другої світової війни і сказав Макрону, який висновок він з цього витягнув: "Щоб перемогти, не обов'язково атакувати великі міста".

Розмови з Путіним - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що намагатиметься досягти припинення війни в Україні за допомогою прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зазначив, що переговори повинні стосуватися того, як світу виходити з цієї жахливої ситуації.

На початку червня Шольц заявив, що "найближчим часом" планує провести телефонну розмову з Путіним. У відповідь на це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в кремлівського диктатора "поки немає в планах телефонної розмови з Шольцем".

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