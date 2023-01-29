Він зазначив, що переговори повинні стосуватися того, як світу виходити з цієї жахливої ситуації.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагатиметься досягти припинення війни в Україні за допомогою прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я знову говоритиму з Путіним по телефону, тому що треба говорити один з одним. Саме Путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотні тисяч життів", - заявив німецький канцлер, повідомило видання "Welt".

Шольц заявив, що поки РФ не припинить агресії проти України, дана ситуація не зміниться.

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Як зазначив Шольц, телефонні розмови з Путіним раніше "не були неввічливими за тоном", але він неодноразово давав зрозуміти, що хоче "силою анексувати території сусідньої країни", і канцлер назвав це "неприйнятним".

"Час від часу ми обговорювали питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької атомної електростанції. Але важливо, щоб переговори поверталися до актуальної теми: як світу виходити з цієї жахливої ситуації. Передумова для цього очевидна: виведення російських військ", – наголосив Шольц.

Допомога Німеччини Україні

20 січня Німеччина анонсувала поставку нового пакету військової допомоги Україні на мільярд євро. Це найбільший разовий обсяг допомоги, який раніше Київ отримував від Берліна.

Водночас Німеччина дуже складно погодилась передати Україні танки "Леопард".

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