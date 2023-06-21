Відповідну розвідку здійснив підводний БПЛА.

З'явилися нові кадри пошкоджених газопроводів "Північних потоків" з дна Балтійського моря, які, за версією міжнародних журналістів, ймовірно, підірвала Росія.

Відповідний сюжет показав німецький телеканал RTL. Фрагменти виду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного БПЛА.

Підрив "Північних потоків" - що відомо про російський "слід"

Нагадаємо, що російські газопроводи "Північний потік", які входять у єдину систему "Ямал-Європа" та об'єднують по Балтійському морю Росію з Німеччиною, підірвали 23 вересня 2022 року. Тоді були пошкоджені три з чотирьох гілок газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

До кінця обставини цього випадку невідомі. У Москві кажуть, що це була диверсія, проте деякі міжнародні експерти та ЗМІ схиляються до версії, що "виконавцем" вибуху був Кремль.

Зокрема, Данське енергетичне агентство за кілька тижнів до інциденту фіксувало активність невідомих БПЛА біля магістралі газопроводів, проте якій саме країні належать дрони, там до кінця не встановили. Пізніше джерела Служби безпеки Данії уточнили ЗМІ, що перед вибухами "північних потоків" в акваторії були присутні військові кораблі РФ зі спецобладнанням.

У травні 2023 року міжнародна група журналістів-розслідувачів знайшла нові докази можливої причетності РФ до вибуху. Було встановлено, що в Балтійському морі в період інциденту перебували спецкораблі РФ, здатні здійснювати підводні операції - буксир SB-123 та корабель російського військово-морського флоту "Сибіряков".

У червні місце диверсії відвідала експедиція. Її деталями поділився один з журналістів-учасників місії Джефрі Бродскі. Він уточнив, що під час дослідження місця вибуху група знайшла черевик дайвера, який чомусь пропустило слідство під час огляду території.

За словами Бродскі, черевик, ймовірно, відноситься до моделі Thor компанії Northern Diver. Схожі черевики використовують комерційні дайвери в різних куточках світу.

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