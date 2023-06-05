Слідчі випустили цю знахідку з уваги, хоча про неї повідомляв оператор газопроводу.

Перша незалежна експедиція до місця диверсій на російських газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі зробила несподівану знахідку – черевик дайвера.

Журналіст американського сайту The Grayzone Джефрі Бродскі, який брав участь в експедиції, стверджує, що слідчі упустили цю знахідку.

"Невідомо, як довго черевик знаходився на морському дні. Андерссон, організатор експедиції, вважає, що, можливо, черевик був раніше покритий осадом або брудом, які перемістили підводні течії або ударна хвиля вибуху. В іншому випадку незрозуміло, як слідчі могли його пропустити", – пише Бродскі.

Журналіст припускає, що власником черевика може бути водолаз, який втратив його під час установки бомб. Інша його версія – власником могла бути людина, яка поверталася на місце події вже після підриву.

"Альтернативна версія – черевик може належати водолазові, якому наказали повернутися на місце злочину, щоб забрати нерозірваний заряд, призначений для неушкодженої лінії "Північного потоку-2", це теорія, запропонована Сеймуром Хершем (американський журналіст, відомий матеріалами про масові вбивства – УНІАН). Або, можливо, черевик належав комерційному дайверу", - пише Бродскі.

У The Grayzone визначили модель черевика –Thor компанії Northern Diver. У компанії, однак, не беруться стверджувати, що цей черевик – їхня продукція.

"Це схоже на Thor, але я не можу можу бути впевнений на 100%. Якщо це Thor, вони раніше використовувалися дайверами в нафтовій і газовій промисловості. Це частина сухого водолазного костюма, який зазвичай використовується в забрудненій воді, щоб убезпечити дайвера", – сказав Ніл Тордофф, директор з військових і комерційних продажів компанії Northern Diver.

Представник компанії також розповів, що Northern Diver більше не виробляє ці черевики через перебої у виробництві, викликані пандемією COVID-19. Водночас схожі черевики використовують комерційні дайвери по всьому світу.

"Цей предмет використовується у всьому світі", - каже Тордофф

The Grayzone, проте, акцентує, що ця модель схожа на ту, що використовується Військово-Морськими силами США.

"Водолази ВМС України також були помічені в подібних черевиках", - додає Бродскі.

Оператор газопроводу "Північний потік-2" підтвердив, що раніше було відомо про цей черевик. За словами представника, черевик виявили в лютому, інформацію про це передали шведським слідчим. Він також наголошує, що будь-яких водолазних робіт в цьому районі не проводили.

Вибухи на Північному потоці - що потрібно знати

27 вересня 2022 року у районі російських газопроводів "Північний потік" сталися вибухи. Незабаром західні ЗМІ заявили, що РФ протягом тижнів готувалася до цієї атаки. РФ у свою чергу заявила, що винні "англосакси".

У квітні повідомлялося, що напередодні вибухів Данія фіксувала активність дронів і кораблів ​​​​​​в районі енергетичних об'єктів.

У березні стало відомо, що напередодні диверсії до місця вибухів йшли кораблі РФ зі спецобладнанням. Наприкінці квітня це підтвердили Збройні сили Данії.

У травні міжнародна група журналістів-розслідувачів з Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії знайшла докази прихованого перебування російських кораблів біля місць вибуху газопроводу "Північний потік".

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