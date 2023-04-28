Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабль РФ знаходився біля місця вибуху "Північного потоку". Про це заявило Міноборони Данії, передає агентство Information.
Як повідомляється, данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля "Північного потоку" за чотири дні до підриву трубопроводу.
СС-750 - це спецсудно для проведення операцій під водою, що має на борту підводний міні-човен типу АС-26 "Приз".
Міноборони не показало фотографії спецсудна, пославшись на те, що вони розвідувального характеру. Але фото СС-750 є на сайті Міноборони Росії.
Як повідомляється, командування оборони Норвегії також підтвердило, що 22 вересня 2022 року з данського патрульного катера, що знаходився в районі на схід від Борнхольма, було зроблено 26 фотографій російського корабля.
Вибухи на "Північному потоці" - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2022 року у районі "Північного потоку" прогриміли вибухи. Видання The Times наступного дня опублікувало матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на"Північному потоці".
Потім у ЗМІ з'явилася інформація, що до вибухів на газопроводі може бути причетна український гурт. За даними The Washington Post, у підриві "Північних потоків", крім України, підозрювали і Польщу, яка була одним з найзатятіших критиків проекту "Північний потік".