Російське спецсудно для проведення операцій під водою сфотографували на місці інциденту за кілька днів до вибуху.

Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабль РФ знаходився біля місця вибуху "Північного потоку". Про це заявило Міноборони Данії, передає агентство Information.

Як повідомляється, данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля "Північного потоку" за чотири дні до підриву трубопроводу.

СС-750 - це спецсудно для проведення операцій під водою, що має на борту підводний міні-човен типу АС-26 "Приз".

Відео дня

Міноборони не показало фотографії спецсудна, пославшись на те, що вони розвідувального характеру. Але фото СС-750 є на сайті Міноборони Росії.

Як повідомляється, командування оборони Норвегії також підтвердило, що 22 вересня 2022 року з данського патрульного катера, що знаходився в районі на схід від Борнхольма, було зроблено 26 фотографій російського корабля.

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2022 року у районі "Північного потоку" прогриміли вибухи. Видання The Times наступного дня опублікувало матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на"Північному потоці".

Потім у ЗМІ з'явилася інформація, що до вибухів на газопроводі може бути причетна український гурт. За даними The Washington Post, у підриві "Північних потоків", крім України, підозрювали і Польщу, яка була одним з найзатятіших критиків проекту "Північний потік".

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