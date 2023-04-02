Експерти зазначають, що безпілотники є загрозою, яку потрібно серйозно сприймати.

Данське енергетичне агентство за кілька тижнів до вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" отримало 16 повідомлень про активність безпілотників та кораблів на енергетичних об'єктах на морі або під водою.

Як йдеться у відповіді відомства на запит видання Børsen, 14 повідомлень стосувалося саме БПЛА. Водночас за цей же період 2021 року не було жодного подібного повідомлення.

Восени 2022 року національна поліція Данії підтвердила, що отримала кілька заяв про активність безпілотників поблизу газових родовищ у Балтійському морі. Однак не уточнюється, кому належать підозрілі об'єкти.

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Експерт з кібербезпеки та морської інфраструктури Тобіас Лібетрау пояснив, що невідомо, чи свідчить сплеск спостережень про підвищення активності у цьому районі.

"Це не означає, що як тільки ви бачите безпілотник, на ньому встановлена вибухівка або він прямує до нафтової платформи, але це загроза, яку ми повинні сприймати серйозно. Не в останню чергу через залучення Данії до війни в Україні", — додав він.

Вибухи на "Північному потоці"

27 вересня 2022 року в газопроводах "Північного потоку" впав тиск. Пізніше стало відомо, що причиною цього є діра у трубі.

28 вересня 2022 року The Times повідомило, що РФ кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".

Нещодавно Данія, Німеччина та Швеція налагодили співпрацю в рамках проведених країнами розслідувань вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

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