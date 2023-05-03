Суда вимикали позиційні сигнали, щоб уникнути стеження.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів виявили докази прихованого перебування російських кораблів біля місць вибуху газопроводу "Північний потік". Зазначається, що це були судна, які здатні здійснювати підводні операції.

Як повідомляє "Голос Америки", інформація оприлюднена у спільному розслідуванні телерадіомовних компаній Данії - DR, Норвегії - NRK, Швеції - SVT і Фінляндії - Yle, яке стало основою документального серіалу "Тіньова війна". Водночас офіційні розслідування Данії, Швеції та Німеччини ще не завершені.

Зазначається, що російські судна, зокрема буксир SB-123 та корабель російського військово-морського флоту "Сібіряков", вимикали позиційні сигнали, ймовірно, щоб уникнути стеження. Журналісти отримали супутникові фотографії, а також перехоплені комунікації з російських кораблів.

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"Вони показують, що росіяни мали в тому районі судна здатні досліджувати морське дно і визначати можливість закладення вибухівки", - цитує NRK норвезького фахівця Тора Івара Строммена з військово-морської академії у Берґені.

DR додає, що "російські військові кораблі принаймні тричі діяли в районі, де згодом сталися вибухи". Дані про радіокомунікацію кораблів РФ з відкритих джерел здобув колишній службовець морської розвідки Британії.

Журналісти надсилали запит в Росію з проханням пояснити цю інформацію, але російська сторона не відповіла.

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2022 року у районі "Північного потоку" сталися вибухи. Видання The Times наступного дня заявило, що РФ декілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".

Обвинувачений у воєнних злочинах президент РФ Володимир Путін вже традиційно звинуватив в інциденті "англосаксів".

У березні 2023 року ЗМІ писали, що перед вибухами на "Північному потоці" туди йшли кораблі РФ зі спецобладнанням. Пізніше Данія, Німеччина та Швеція налагодили співпрацю в рамках проведених країнами розслідувань вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

У квітні стало відомо, що Данське енергетичне агентство за кілька тижнів до вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" отримало 16 повідомлень про активність безпілотників та кораблів на енергетичних об'єктах на морі або під водою.

28 квітня Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабль РФ знаходився біля місця вибуху "Північного потоку".

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