Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Україна нібито причетна до ударів по найманцях ПВК "Вагнер" у Судані. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.
Водночас у коментарі українській службі "Голосу Америки" Буданов наголосив, що наша країан буде діяти проти своїх ворогів "у будь-якій точці земної кулі".
"Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам", – заявив він.
Він зауважив, що наприкінці весни у Судані відбувся черговий заколот. Його повністю підтримкувала російська сторона.
"Підрозділи ПВК "Вагнер" брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі", – резюмував очільник ГУР МО.
Удар по "вагнерівцях" у Судані
У другій половині вересня видання CNN опублікувало матеріал у якому заявило, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК "Вагнер" у Судані. Зазначається, що влада країни не вірить у таку версію.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на цей матеріал. Він заявив, що в спецслужбі цю інформацію не можуть ні підтвердити, ні спростувати.