Він зауважив, що наприкінці весни у Судані відбувся черговий заколот, який підтримувала російська сторона.

Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Україна нібито причетна до ударів по найманцях ПВК "Вагнер" у Судані. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Водночас у коментарі українській службі "Голосу Америки" Буданов наголосив, що наша країан буде діяти проти своїх ворогів "у будь-якій точці земної кулі".

"Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам", – заявив він.

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Він зауважив, що наприкінці весни у Судані відбувся черговий заколот. Його повністю підтримкувала російська сторона.

"Підрозділи ПВК "Вагнер" брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі", – резюмував очільник ГУР МО.

Удар по "вагнерівцях" у Судані

У другій половині вересня видання CNN опублікувало матеріал у якому заявило, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК "Вагнер" у Судані. Зазначається, що влада країни не вірить у таку версію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на цей матеріал. Він заявив, що в спецслужбі цю інформацію не можуть ні підтвердити, ні спростувати.

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