Наразі деталей операцій українських спецпризначенців не розкривають.

Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської ПВК "Вагнер" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на джерела в ГУР. Крім того, видання опублікувало кілька відео операції. Деталей операції поки не розголошують. На кадрах видно роботу українських спецпризначенців та наслідки вдалої операції.

Операція ГУР в Судані

У другій половині вересня видання CNN опублікувало матеріал у якому заявило, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК "Вагнер" у Судані. Зазначається, що влада країни не вірить у таку версію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на цей матеріал. Він заявив, що в спецслужбі цю інформацію не можуть ні підтвердити, ні спростувати.

Наприкінці вересня очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Україна нібито причетна до ударів по найманцях ПВК "Вагнер" у Судані. Втім, він також не підтвердив і не спростував цю інформацію.

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