За його словами, Пригожин "зірвав корону" з Путіна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив думку, чому Євген Пригожин зі своїми найманцями ЧВК "Вагнер" не дійшов до Москви.

"Зупинилися, те що не дійшли 200 км., на це є певні причини чому саме так сталося. Майте на увазі, що Росія має ядерну зброю, цей аргумент вона постійно використовує, як засіб шантажу. Ми не знаємо, поки що, які перемовини проходили і хто давав вказівку. Я точно можу сказати, що це не рішення Пригожина, зупинити, скажімо так, цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей, з ким вони консультувалися, як це все відбувалося. Я думаю, ми згодом дізнаємося і зрозуміємо, як це все відбувається", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Секретар РНБО зазначив, що Путін вже не довіряє навіть членам свого Радбезу і значно посилив свою охорону. "Звертаю увагу, що Путіна почали охороняти. Його і раніше охороняли, але звертайте увагу, що навіть в присутності членів Радбезу, в кімнаті перебувають охоронці, чого раніше не було ніколи. І кількість їх збільшилась в геометричній прогресії", - підкреслив Данілов.

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Він додав, що раніше Путін вважав себе "царем російським", але Пригожин "у нього ту корону зірвав в п’ятницю ввечері, а в суботу ще й додав". Тож тепер всі побачили, що "ніякого короля на сьогоднішній день на Росії не існує", а є "дядька", який вважає "що він є керманичем Росії".

Також секретар РНБО вважає інформацію про те, що нібито в Білорусі будують табори для ПВК "Вагнер", російським ІПСО. "Лукашенко це дуже досвідчений політик. Він з 1994 року знаходиться при владі і через короткий поміжок часу буде 30 років, як він керує Білоруссю. Він ніколи не дозволить, нікому, будувати ніяких таборів на своїй території. Це росіяни розповсюджують для того, щоб робити ІПСО, які б мали повпливати на нашу країну, на Польщу, на Литву, які мають кордони з Білоруссю. Це звичайна спецоперація. Я не думаю, що Лукашенко дозволить робити, як Путін, окрему якусь армію на своїй території, яка не буде в нього під контролем. Це занадто хитра людина для того, щоб дозволяти це", - констатував Данілов.

Заколот у Росії: що про це відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у ПВК "Вагнер" повідомили про удар по їхньому тиловому табору. Голова ПВК Євген Пригожин звинуватив в обстрілі Міноборони РФ та пообіцяв помститись міністру оборони РФ Сергію Шойгу. За наказом Євгена Пригожина "маршем справедливості" війська ПВК "Вагнер" рушили у бік Москви. Вони взяли "під контроль" військові об'єкти Воронежа і Ростова-на-Дону, проте зупинили свій наступ у 200 км від російської столиці.

Пригожин розвернув колону з військовою технікою за результатом переговорів з Олександром Лукашенком, про які знав Путін. Того ж вечора, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що заведену щодо Євгена Пригожина справу про організацію заколоту, буде закрито, а голова ПВК "Вагнер" піде в Білорусь.

26 червня видання "Верстка" з посиланням на лісництво області повідомило, що у Могилевській області Білорусі за 200 км від кордону з Україною, почали будувати військовий табір на вісім тисяч найманців ПВК "Вагнер" і таборів буде кілька. Площа одного з таборів складе 24 тисячі квадратних метрів.

Також повідомлялося, що 27 червня Лукашенко підтвердив приїзд в Білорусь голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусь та заявив, що "вагнерівці" повинні поділитися з білоруськими військовими своїм досвідом.

За інформацією Polsat News, Президент Польщі Анджей Дуда сказав журналістам, що відбувається передислокація загонів ПВК "Вагнер" на територію Білорусі та попередив про ЄС про небезпеку. Він зазначив, що треба зосередитися на зміцненні флангів НАТО, а також забезпеченні безпеки для Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Сьогодні Олексій Данілов заявив, що "похід" Пригожина на Москву не був постановочним. Проте, він вважає, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "не є самостійною фігурою", за ним стоїть група "людей в погонах", які мають на меті змінити керівництво Росії.

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