Данілов вважає, що "похід" Пригожина на Москву не був виставою.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин не є самостійною фігурою. За ним стоять люди в погонах, мета яких – змінити керівництво Росії.

Як він зазначив в ефірі телемарафону, заколот Пригожина точно не був постановочним.

"Я не можу з вами погодитись, що це була вистава, це були справжні бойові дії, бо ситуація, коли весь світ побачив, що Путін не є керівником країни... Всі, як щури, бігли з Москви, повтікали терміново, як тільки почались якісь незрозумілі події, на які вони не могли впливати, і для Росії це буде мати величезні наслідки. По-перше, я хочу сказати, що сам Пригожин не є самостійною фігурою, за ним стоять люди в погонах, і це на сьогоднішній день цілком зрозуміло, це не його власне було бажання кудись йти, кудись рухатися, він чітко під контролем. Але якщо раніше він був під контролем Путіна, то на сьогоднішній день цей контроль в Путіна вже втрачений, він знаходиться в спільній, умовно кажучи, групі з іншими особами, мета яких на сьогоднішній день – це питання заміни керівництва Російської Федерації", – пояснив Данілов.

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За словами секретаря РНБО, в Росії є люди, які розуміють, що РФ не може перемогти у розвʼязаній проти України війні. Через це вони і надалі будуть готувати певне підґрунтя, щоб якось відходити від ситуації, що склалася. Данілов переконаний, що подібних заколотів буде "не один сезон".

"Там буде не один сезон, не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався і вчора було продовження. Вчорашній цей виступ кремлівського щура (Путіна – ред.) із заявою, яка мала окреслити, як сказала людина з вусами з Кремля (Пєсков – ред.) "майбутнє Росії", вона була дивна – він подякував людям, які вбили російських офіцерів. Це виходить за межі будь-якого розуміння", – додав він.

Крім цього Данілов не сумнівається, що обовʼязково будуть наслідки подій, що сталися в Росії цими вихідними.

"Наслідки будуть. Весь світ побачив, що Росії як такої керованої країни не існує, це дуже небезпечна територія і ми будемо надалі з вами спостерігати. Я не можу сказати, чи будуть виходити і знімати маски і перейматися питанням усунення Путіна, але те, що люди, які безпосередню участь у цьому брали, знаходяться в Кремлі – це зрозуміло", – наголосив секретар РНБО.

Заколот в Росії: що треба знати про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські кадрові війська завдали удару по позиціях його найманців. У цьому звʼязку він оголосив, що йде "зупинити" міністра оборони РФ Шойгу. Через його "похід" у Ростовській області, а згодом в Москві та Воронезькій області було оголошено план "Фортеця".

24 червня найманці Пригожина дійшли до Московської області. Проте приблизно за 200 кілометрів від Москви ватажок "вагнерівців" вирішив розвернути колону з військовою технікою після того, як провів переговори з Лукашенком.

За даними росЗМІ, заколот Пригожина спричинив втрати для Міноборони РФ. У перші дні публікувалися цифри про від 13 до 20 загиблих військових внаслідок збиття літаків "вагнерівцями". 27 червня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" заявив, що ПВК "Вагнер" знищила рідкісний літак, ліквідувавши при цьому 10 російських офіцерів.

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