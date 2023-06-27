Країну закликали не розгойдувати човен.

Західні союзники України порадили їй не завдавати ударів по Росії під час заколоту приватної військової компанії "Вагнер".

Про це пише CNN з посиланням на західного чиновника. За його словами, з українськими офіційними особами зв'язалися на різних рівнях, застерігаючи їх від використання хаосу в Росії для нанесення ударів. Вони побоювалися, що Україну і захід звинуватять у допомозі ватажкові ПВК Євгену Пригожину і загрозі суверенітету РФ.

"Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа Росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не наносьте удари по наступальних військових об'єктах всередині Росії", - сказав чиновник,.

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Він зазначив, що Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива. "Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що існують загрози суверенітету Росії", - додав він.

Заколот в Росії: реакція світової спільноти

Після початку заколоту в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили, що стежать за ситуацією в Росії. Вчора Джо Байден заявив, що це було частиною боротьби всередині російської системи.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що подія продемонструвала крихкість збройних і допоміжних сил РФ. У Німеччині назвали пригожинський заколот "одним з актів у виставі" боротьби за владу.

У Китаї і Казахстані заявили, що заколот - "внутрішня справа" Російської Федерації. А турецький президент Реджеп Ердоган закликав зберігати розсудливість в рамках прийнятих рішень.

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