Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин уперше заговорив після невдалого збройного заколоту. Він заявив, що не збирався захопити владу в РФ, а лише хотів показати слабкість російського війська.
Про це він заявив у своєму Telegram. "Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні...", - пояснив мету заколоту Пригожин.
Він звернув увагу, що марш його найманців показав безліч серйозних проблем із безпекою по всій території країни. "Ми блокували всі військові частини й аеродроми, які перебували в нас на шляху", - заявив він.
Ватажой найманців зазначив, що якби армія РФ 24 лютого 2022 року наступала так само успішно, як і "Вагнер" 23 червня, то "вона дійшла б не тільки до Києва, а й до Ужгорода. І зробила б це за добу".
Збройний заколот Пригожина
23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що кадрові військові вдарили по тиловому табору найманців і заявив, що помститься.
24 червня найманці взяли під контроль військові об'єкти, які знаходяться у Ростові-на-Дону і у Воронежі, а також відправились на Москву.
Але менше ніж через добу після перемовин з Олександром Лукашенком Пригожин повернув своїх найманців у табори і відмовився від подальших дій. За непідтвердженими відомостями, ватажок найманців у Мінську.