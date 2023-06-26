Він звернув увагу, що марш його найманців показав безліч серйозних проблем із безпекою по всій території країни.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин уперше заговорив після невдалого збройного заколоту. Він заявив, що не збирався захопити владу в РФ, а лише хотів показати слабкість російського війська.

Про це він заявив у своєму Telegram. "Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні...", - пояснив мету заколоту Пригожин.

Він звернув увагу, що марш його найманців показав безліч серйозних проблем із безпекою по всій території країни. "Ми блокували всі військові частини й аеродроми, які перебували в нас на шляху", - заявив він.

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Ватажой найманців зазначив, що якби армія РФ 24 лютого 2022 року наступала так само успішно, як і "Вагнер" 23 червня, то "вона дійшла б не тільки до Києва, а й до Ужгорода. І зробила б це за добу".

Збройний заколот Пригожина

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що кадрові військові вдарили по тиловому табору найманців і заявив, що помститься.

24 червня найманці взяли під контроль військові об'єкти, які знаходяться у Ростові-на-Дону і у Воронежі, а також відправились на Москву.

Але менше ніж через добу після перемовин з Олександром Лукашенком Пригожин повернув своїх найманців у табори і відмовився від подальших дій. За непідтвердженими відомостями, ватажок найманців у Мінську.

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