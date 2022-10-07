Шпигун надав запрошення від генконсульства Росії в Лейпцигу.

Федеральний уряд видав в’їзну візу до Німеччини підозрюваному у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє SPIEGEL.

За інформацією видання, росіянин, класифікований службами як шпигун, вперше подав документи на візу в Москві в липні. Він надав запрошення від генконсульства Росії в Лейпцигу. Під час перевірки заперечення спецслужб одразу помітили, і його заяву відхилили.

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Під час переговорів щодо акредитації співробітників посольства Німеччини в Росії російська сторона нібито знову підняла цю справу і попросила розгляду. У серпні чоловік подав нову заяву. Під час другої спроби консульський відділ Німеччини вже не помітив підозри у шпигунстві, тож візу надали.

Внутрішня перевірка встановила, що попередження щодо цієї особи було пропущено через помилку. Візу зрештою визнали недійсною.

Вважають, що це стало можливим, серед іншого, завдяки тому, що МЗС захотіло акредитувати дипломатів у Москві. Задля цього Німеччина мала акредитувати російських дипломатів у Німеччині. Припускають, "випадкова" віза була пов'язана з бажанням висловити вдячність російській стороні.

Російські шпигуни в Німеччині

Як пише SPIEGEL, за оцінками західних спецслужб, ні в одній європейській країні не діє стільки російських агентів під виглядом дипломатів, як у Німеччині. За підрахунками експертів, їх ще має бути понад сотню.

Сам факт того, що Німеччина продовжує акредитувати російських дипломатів, у деяких державах сприймають з підозрою. Зазначається, що всі російські дипломати, яких відправляють на Захід у часи кризи, найімовірніше, мають досвід у розвідці.

Наприкінці серпня стало відомо, що два високопоставлених чиновника з федерального міністерства економіки Німеччини, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

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