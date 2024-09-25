Пекін отримує більшу частину нафти з Близького Сходу, і його кораблі вже зазнали нападів у Червоному морі.

Правитель Росії Володимир Путін впевнений у перемозі у війні проти України, але обмежений з відповіддю на ймовірне збільшення підтримки Києва західними союзниками. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Автори зазначають, що у Кремлі нині стикаються з дилемою, зважуючи, як і де вжити заходів у відповідь. Так, серйозна допомога хуситам коштувала б Москві її відносин із третіми сторонами — головним чином Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами — які були важливими для її економічного виживання під час війни:

"Координація з арабськими державами Перської затоки в ОПЕК+ дала Росії важелі впливу на ринок нафти, а ОАЕ стали ключовим каналом для зусиль Росії уникнути західних санкцій"

При цьому, як зазначає ЗМІ, поставки зброї хуситам з РФ не тільки можуть дратувати лідерів Перської затоки, але й лідера Китаю Сі Цзіньпіна, оскільки Пекін отримує більшу частину нафти з Близького Сходу, і його кораблі вже зазнали нападів у Червоному морі, незважаючи на обіцянки хуситів щодо безпечного проходу.

"Вертикальна ескалація по відношенню до тих, хто підтримує Україну, не буде пов’язана з такими ж ризиками роздратування незахідних партнерів Росії. Якщо адміністрація Байдена зніме вето на українські удари дальньої дії, Росія цілком може розширити свої диверсійні, шпигунські та дезінформаційні операції в Європі", - пише видання.

На думку авторів статті, Путін також може шукати додаткові способи розпалювати ризику ядерної війни.

Як зазначає видання, "рухи Росії вгору по сходах ескалації все ще роблять її загрозою в контексті глобальної ядерної безпеки".

Ядерна доктрина Росії

Росія змінила ядерну доктрину. Тепер держава-агресор може атакувати неядерні країни через запущені дрони.

Хоча Україна прямо не була згадана, внесені зміни явно прописані під нинішню ситуацію в російсько-українській війні.

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