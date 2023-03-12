Стан здоров'я колишнього президента Грузії продовжує погіршуватися.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі знаходиться на межі смерті в лікарні, куди його перевели з в'язниці. Про це повідомляє британський канал Sky News, журналісти якого змогли отримати письмовий коментар політика.

Відзначається, що журналістів не пустили в лікарню, але вони змогли передати питання через адвоката і отримали письмові відповіді.

"Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю", – відповів Саакашвілі на питання про те, наскільки він близький до смерті.

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Адвокат екс-президента Шалва Хачапурідзе в цілому підтверджує слова свого підзахисного.

"Це жахлива ситуація. Він схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині", – заявив адвокат.

Проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі

Серйозні проблеми зі здоров'ям у колишнього президент Грузії почалися в листопаді 2021 року, коли він майже два місяці голодував на знак протесту проти свого затримання грузинською владою.

Перший час після закінчення голодування Саакашвілі почав одужувати, але потім його здоров'я знову похитнулося. Восени 2022 року адвокати політика заявили, що їх підопічного, ймовірно, отруїли у в'язниці.

Україна та інші країни Європи закликають владу Грузії відпустити Саакашвілі на лікування, але грузинський суд відмовився це зробити. У лютому ЗМІ опублікували відео з лікарні, що датуються жовтнем. По них видно, що вже тоді Саакашвілі перебував у дуже важкому стані.

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