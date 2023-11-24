Глава Української держави переконує, що найближчим часом викликів з боку Нідерландів не буде.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українцям не треба бути в шоці від результатів парламентських виборів в Нідерландах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві.

"Що стосується Нідерландів - прошу вас не бути в шоці. Мені здається, ми знаходимося з ними в гарних відносинах. Сьогодні статус наших відносин продовжується і підтримується прем'єр-міністром (Марком Рютте - УНІАН). Я впевнений в Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде", - сказав Зеленський.

Вибори у Нідерландах - результати

Як повідомляв УНІАН, Після практично повного підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Нідерландах була підтверджена перемога антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса, який виступає проти передачі зброї Україні та має значний відрив від конкурентів.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі вже привітав Герта Вілдерса з перемогою на виборах. Свій твіт глава угорського уряду доповнив уривком відео пісні гурту Scorpions "Wind of Change" ("Вітер змін").

"Вітри змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!" - написав Орбан.

Також, як повідомляло видання Politico, один рядок із запального звернення Герта Вілдерса до виборців у Нідерландах переслідуватиме Брюссель більше, ніж будь-який інший: референдум щодо виходу країни з ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: