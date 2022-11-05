За словами президента, якщо в Ірані й надалі брехатимуть, то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран збрехав навіть у визнанні постачання безпілотників до Росії.

Як заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні, сьогодні з’явилися повідомлення від офіційних представників Ірану, які визнали, що таки постачали дрони для російського терору.

"Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 "Шахедів". Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", - зазначив президент.

Відео дня

За його словами, якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво.

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - наголосив Зеленський.

Іранські дрони у війні проти України

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію за кілька місяців до початку її повномасштабної війни проти України. Також Абдоллахіян заперечує поставки в Росію іранських ракет.

Крім того, Абдоллахіян стверджував, що іранська військова і політична делегація вирушила в європейську країну два тижні тому, щоб зустрітися з українцями, але вони не приїхали через нібито тиск США і Німеччини.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан. Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2. Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань в розібраному стані.

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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