Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін - найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тижні будуть важливими: Україна працює над отриманням більшої кількості танків, "броні" та артилерії.

Як заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні, ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін - найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині.

Водночас, він додав, що постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень.

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"Хочу сьогодні особливо відзначити нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі сил оборони. Зокрема, бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які разом із підрозділами Сухопутних військ дуже ефективно "мінусують" ворожу техніку і самих окупантів. Дякую вам, хлопці", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна робить все, щоб у військових було ще більше можливостей "гнати ворога".

"І наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше "броні", більше артилерії", - додав президент.

Зеленський також відзначив й українських прикордонників, які продовжують укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині попри постійні російські обстріли та провокації.

"У деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно – мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Дякую, хлопці, за стійкість і витримку", - підкреслив він.

Зброя для України: яких новин очікувати

13 жовтня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ракети для системи протиповітряної оборони NASAMS, що будуть здатні знищувати крилаті ракети.

1 листопада стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що з початку повномасштабної війни Збройні сили України опанув али більше західної зброї , ніж армії деяких країн НАТО.

4 листопада, в Пентагоні оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Він буде включати, в тому числі 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тисячу дронів Phoenix Ghost.

Згідно з повідомленням Пентагону, також США і Нідерланди разом профінансують відновлення танків Т-72, що знаходяться на зберіганні в Чехії. Загалом Україні передадуть 90 танків, частина з яких прибуде ще до кінця цього року.

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