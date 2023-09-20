Він виступатиме у парламенті, де, ймовірно, попросить про додаткову військову допомогу.

Президент Володимир Зеленський збирається відвідати Канаду цього тижня після візиту в ООН і США.

Як повідомили джерела CBC News, український президент відвідає Торонто та Оттаву, де у п'ятницю виступить у парламенті.

Наразі цей візит Зеленського офіційно не анонсований, а канадські та українські урядовці відмовилися давати коментарі. Очікується, що президент України попросить додаткової військової підтримки у Канади.

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Голова кафедри українських студій Оттавського університету Домінік Арель сказав, що візит відбувається в критичний час, коли війна з Росією не є головною проблемою багатьох західних країн, включаючи Канаду, а контрнаступ досягає лише помірного прогресу.

"Ніщо не замінить звернення особисто. Важливо підтвердити базові принципи, чому це так важливо також для канадців, а не лише для американців чи європейців", — сказав Арель

Зеленський у США

Як раніше повідомляв УНІАН, подружжя Зеленських прибуло до Нью-Йорка на президентському борті 19 вересня.

Того ж дня Зеленський виступив на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

Очікується, що 21 вересня Зеленський відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом, а також виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін планує зустрітись з Зеленським.

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