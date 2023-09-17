Виступ відбудеться близько 10:00 за місцевим часом.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні.

Про це розповів неназваний помічник президента України, передає телеканал CNN. Очікується, що виступ відбудеться близько 10:00 за місцевим часом.

Як зазначається, що у цей час Зеленський перебуватиме з візитом на Капітолійському пагорбі.

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Варто додати, що раніше CNN стверджувало з посиланням на джерело в Республіканській партії США, що Зеленський не буде виступати на засіданні Конгресу під час свого візиту до Вашингтону.

Візит Зеленського до США

14 вересня ЗМІ повідомили, що президент Зеленський планує наступного тижня зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Однак тоді було невідомо, де це станеться: у Вашингтоні чи Нью-Йорку.

Вже наступного дня радник лідера США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Зеленський відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом у четвер, 21 вересня.

Зеленський приїде до Вашингтона наступного тижня після того, як відвідає Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Це буде четверта зустріч Зеленського з Байденом від початку повномаштабної війни в Україні. Попередня була під час літнього саміту у Вільнюсі.

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