Ллойд Остін під час засідання "Рамштайн" заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться у четвер у Пентагоні.

Міністр оборони США Ллойд Остін планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Остін під час засідання "Рамштайн" заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться у четвер у Пентагоні.

"Це 15-те засідання, і кожного разу мене вражає відданість більше 50-ти країн, які тут зібрались, щоб допомогти Україні у захисті. Вперше до нас приєднався міністр оборони України Рустем Умєров. Також я очікую зустрітись з президентом Зеленським у четвер у Пентагоні", - сказав він.

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Візит Зеленського до США

Радник лідера США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Зеленський відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом у четвер, 21 вересня.

Зеленський приїде до Вашингтона наступного дня після того, як відвідає Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Це буде четверта зустріч Зеленського з Байденом від початку повномаштабної війни в Україні. Попередня була під час літнього саміту у Вільнюсі.

В ході візиту український президент у четвер, 21 вересня, виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні.

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