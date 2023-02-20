Президент вважає це марним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що французький президент Еммануель Макрон даремно витрачає час на спроби вибудувати діалог з Путіним.

Журналіст італійської газети Corriere della Sera запитав, чи згоден він з позицією Макрона, що "Росію потрібно перемогти, але не розчавити" і залишати діалог з російським президентом Володимиром Путіним відкритим.

"Це буде даремний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я прийшов до висновку, що ми не в силах змінити позицію Росії. Якщо вони вирішили ізолюватися в мрії про відновлення старої радянської імперії, ми нічого не можемо з цим вдіяти, це їхня справа, співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги", - сказав він.

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Макрон закликає не принижувати Росію

Як відомо, Франція обіцяла підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно.

З початку повномасштабного вторгнення Макрон часто дзвонив Путіну, пояснюючи свої дзвінки спробою посприяти в переговорах. Також він закликав "не принижувати Росію".

У травні президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Франції пропонував йому піти на територіальні поступки Росії .

Взимку Макрон заявив, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у переговорах. Ця заява викликала хвилю обурення в європейських країнах.

В одному з останніх інтерв'ю він сказав, що повний розгром Росії "ніколи не був і не буде позицією Франції".

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