Путін зробив історичну помилку, вважає французький лідер.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що після вторгнення в Україну Росія перебуває в ізоляції.

Про це йшлося в його інтерв'ю французьким ЗМІ в п'ятницю, 3 червня.

"Я сказав йому (Путіну - УНІАН), що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізоляція — це одне, але можливість вибратися з неї — це важкий шлях", - зазначив він.

Водночас Макрон заявив, що не слід "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".

Як писав УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення Росії та України Макрон неодноразово проводив телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у зв'язку з цим закликав його не вести переговори на умовах Російської Федерації.

Зокрема, 28 травня відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон намагався домогтися успіху в посередництві між Україною і Росією, пропонуючи йому поступки по суверенітету. Цю пропозицію український лідер рішуче відхилив.

Видання Politico раніше повідомило, що деякі західні лідери, від Франції до Німеччини та Італії, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити ряд нових проблем.

Велике занепокоєння чиновників полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, "зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв'язків ще далі за межі досяжності", пише Politico. Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" в цій війні, "навіть якщо це буде коштувати Україні певної території".

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